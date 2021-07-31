Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 31 июля и 1 августа в регионе преимущественно без осадков, однако ожидаются небольшие дожди и грозы.

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В Алтайском крае 31 июля столбики термометров покажут +24…+29 гр. Преимущественно без осадков. В утреннее время местами возможен туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +24…+29 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

Август начнется в регионе с небольших дождей и гроз. Температура воздуха составит +26…+31 гр. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице столбики термометров покажут +26…+28 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.

Катунь24