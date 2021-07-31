Катунь24: Samsung Pay могут запретить в России

Работа платёжной системы Samsung Pay, доля которой на российском рынке составляет 17 %, может приостановиться из-за патентного спора, сообщает «КоммерсантЪ».

Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА», которая является правообладателем патента на систему электронных платежей, к компании Samsung.

Патент, о котором идёт речь, описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Суд пришёл к выводу, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА».

У Samsung есть 30 дней на обжалование решения. В противном случае в стране запретят работу Samsung Pay, а также ввоз устройств с его поддержкой. Эксперты считают, что до запрета не дойдёт, так как корейская компания может оспорить патент или договориться с правообладателем.

Катунь24