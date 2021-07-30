Катунь24: Специалист рассказал, какие продукты могут привести к образованию камней в почках

Мочекаменную болезнь может вызвать и кальций в таблетках.

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что употребление некоторых продуктов может привести к образованию камней в почках. По его словам, не следует есть много еды с большим содержанием животных жиров, а также поваренной солью и сахаром.

«Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах», — цитирует РИА Новости Андрея Мясникова.

По его словам, также нельзя употреблять много шпината, зелени и орехов. Эти продукты содержат оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты), которые следует употреблять маленькими порциями.

Катунь24