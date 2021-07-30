ГОРНЯК22 30.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Суд в России оштрафовал Google на 3 миллиона рублей

Горняк22
53 минуты Ago

Компания была впервые оштрафована за нарушение законодательства РФ в области хранения персональных данных, сообщает РИА Новости. 

Фото: pixabay.com

Протокол выписали за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны.

Максимальное наказание за подобное правонарушение для юридического лица предусматривает административный штраф в размере 6 миллионов рублей.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: