Катунь24: Суд в России оштрафовал Google на 3 миллиона рублей

Компания была впервые оштрафована за нарушение законодательства РФ в области хранения персональных данных, сообщает РИА Новости.

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Протокол выписали за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения и уточнения персональной информации о гражданах России с использованием баз данных на территории страны.

Максимальное наказание за подобное правонарушение для юридического лица предусматривает административный штраф в размере 6 миллионов рублей.

Катунь24