Катунь24: Сергей Миронов побывал с рабочим визитом в Алтайском крае

На встрече с жителями региона он обсудил проблему некачественной воды.

Фото: spravedlivo.ru

Последний раз лидер справедливороссов Сергей Миронов приезжал в Барнаул в 2016 году. В этот раз в качестве первого впечатления отметил чистоту и обилие торговых центров. Последнее, признается, не очень понравилось. Но главный проблемный вопрос в этот день – недостаточное качество питьевой воды на некоторых территориях края.

Жители региона причиной недостаточного качества воды в ряде населённых пунктов края назвали износ коммуникационных сетей и старые скважины. Также отметили проблемы сельской местности – неработающие объекты снабжения и низкий напор воды. Проблему нужно решать комплексно, считает Сергей Миронов. К тому же стоимость услуг за пользование существенно выросла.

Участники встречи уже подготовили официальное обращение на имя Миронова. Он обещает принять личное участие в решении проблем с водоснабжением. Также лидер справедливороссов намерен вынести на федеральный уровень вопрос изменения назначения земли в зоне малоэтажной застройки. Это касается более чем 200 000 жителей Барнаула, которые всерьез беспокоятся за судьбу своих частных домов.

Катунь24