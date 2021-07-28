Катунь24: Специалист рассказал, как можно мыть умные часы

Эксперт по гаджетам Дмитрий Рябинин отметил, что умные часы являются источником повышенной инфекционной опасности.

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Так как человек целыми сутками находится в непосредственном контакте, их можно считать источником повышенной опасности для своего владельца. Он рассказал, как нужно проводить дезинфекцию устройства, чтобы оно не испортилось.

Частота чистки зависит от интенсивности использования. Если человек не расстается с часами совсем, то их нужно мыть каждый день, считает эксперт. Гаджет от этого не пострадает.

«Если интенсивность использования повышенная, то я рекомендую раз в день мыть умные часы. Если условия более щадящие, то достаточно пару раз в неделю промывать часы. Это более безопасно, чем мыть смартфон, поскольку часы – менее сложное устройство и нет большой опасности их повредить при промывке», – цитирует Радио Sputnik Дмитрия Рябинина.

Также большинство умных часов имеют высокий уровень защиты от влаги. Для промывки стоит использовать обычную водопроводную воду.

Катунь24