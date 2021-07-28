ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Склад на обочине: бийчане озадачены мусором, оставленным коммунальными службами на дорогах

Горняк22
17 часов Ago

Кучки сухого мусора горожане называют «муравейниками».

Фото: «Бийское телевидение»

Собранный сухой мусор, сгруппированный в небольшие кучки, располагается вдоль проезжей части в районе Треста и квартала АБ, сообщает «Бийское телевидение».

Земельно-песочные кучи остаются на улицах города уже продолжительное время. Как сообщили в бийском управлении ЖКХ, подрядная организация уже убирает мусор на улице Пугачева.

Катунь24

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