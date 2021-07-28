Катунь24: Сбербанк предупредил россиян о новом способе кражи денег

Банк выявил новый метод воровства через мессенджеры.

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Мошенники начали выманивать деньги через организованные мессенджерами розыгрыши денег, сообщает РИА Новости. Участникам обещают несколько тысяч долларов. Но из-за запрета перевода валюты внутри нашей страны выигрыш нужно конвертировать в рубли. За эту операцию злоумышленники требуют заплатить комиссию.

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — сообщили в Сбербанке.

Желающим поучаствовать в розыгрыше предлагают выбрать любой мессенджер. После выбора сайт выдает размер приза. Он колеблется в размере от 10 до 5000 долларов. Затем пользователя переводят в чат с администратором, где бот сообщает, что человек попал в топ-100 пользователей данной социальной сети. Таким образом, бот сообщает, что участник может выиграть еще пять денежных призов, где итоговая сумма «выигрыша» и составит около нескольких тысяч долларов.

Далее выигрыш нужно конвертировать в рубли, так как это запрещено российским законодательством, злоумышленник требует некоторую сумму, чтобы выполнить операцию. Для оплаты просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия карты и трехзначный код с обратной стороны и код из SMS-сообщения. Таким образом, мошенники получают доступ ко всем деньгам пользователя.

«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», — рекомендует зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Катунь24