Катунь24: Супруги из Камня-на-Оби отметили золотую свадьбу

Владимир и Лидия Суязовы отметили 50-летие совместной жизни. По этому случаю 9 июля в Каменском загсе состоялось торжество.

Фото: «Каменские известия»

По сложившейся традиции Владимир Иванович и Лидия Ивановна расписались в почетной книге юбиляров. Семейную пару поздравили родные и близкие, а также подарили им подарки и цветы.

Лидия Ивановна рассказала «Каменским известиям», как познакомилась со своим будущим мужем. Она работала медсестрой в травматологии, а Владимир был родом из Воронежской области и попал в отделение с травмой головы во время службы в армии. После окончания службы Владимир звал Лидию переехать в его родной регион, но родственники убедили Лидию остаться дома. Вскоре молодой человек вернулся в Камень-на-Оби.

«Его мама рассказывала, как посылала сына на танцы. Уходил, говорит, минут на 20 и возвращался. Не смог представить рядом с собой другую девушку. Буквально через неделю вернулся в Камень. Мать ему в дорогу собрала чемодан: рубашку, брюки, туфли и 200 рублей на свадьбу. Я её вспоминаю только добрым словом», — делится воспоминаниями Лидия Суязова.

Двадцать лет женщина работала медиком, а её муж трудился механиком в совхозе «Октябрь» и в других организациях. В девяностые Суязовы занялись предпринимательством: разводили песцов, свиней.

У Суязовых две дочери, трое внуков и четверо правнуков.

«Пролетели 50 лет, не задержались. Не успели оглянуться. Так много всего было: и плохого, и хорошего, хорошего, конечно, было гораздо больше. И за это спасибо судьбе», — рассказывает женщина.

Катунь24