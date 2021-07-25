Катунь24: Шесть спортсменов из Алтайского края готовятся к Паралимпийским играм в Токио

Паралимпийский комитет России утвердил состав российской команды на Паралимпиаде в Токио. Пофамильно список пока ещё не обнародовали, но на учебно-тренировочных базах Минспорта России на подготовительных сборах находятся шесть представителей Алтайского края.

Фото: paralymp.ru

Как сообщает «Алтайский спорт», это слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Вместе с Александром Костиным в Токио должен отправиться в качестве зрячего лидера известный алтайский легкоатлет Юрий Клопцов. Двое представителей региона вошли в тренерский состав — заслуженный тренер России по легкой Сергей Мануйлов и заслуженный тренер России по плаванию Елена Соколова.

Всего в состав спортивной делегации Паралимпийского комитета России вошел 241 спортсмен из 50 регионов страны, в том числе 183 — с поражением опорно-двигательного аппарата, 43 — с нарушением зрения, 11 — с особенностями интеллектуального развития и четыре представителя федерации паратхэквондо.

Российские спортсмены примут участие в розыгрыше наград в 19 видах спорта из 22, входящих в программу соревнований.

Катунь24