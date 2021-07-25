Катунь24: Стало известно, кого назначили главным тренером сборной России по футболу

Российский футбольный союз объявил о назначении Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

Фото: Светлана Бекетова

Его контракт будет рассчитан до конца декабря 2021 года с возможностью продления. Пять месяцев он будет совмещать новую должность с постом наставника «Ростова».

Президент РФС Александр Дюков отметил богатый опыт Карпина, а сам тренер поблагодарил организацию за оказанное ему доверие.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры футболиста Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

52-летний Карпин также возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо». Сейчас он занимает должность наставника «Ростова», соглашение с которым рассчитано до 2025 года. В ближайшие полгода он будет совмещать два поста, что было одним из его главных условий во время переговоров с РФС.

Напомним, 8 июля 2021 года, должность главного тренера сборной России оставил Станислав Черчесов. Он возглавлял сборную с августа 2016 года.

Катунь24