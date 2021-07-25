Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 24-25 июля 2021 года в регионе возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +29…+34.

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В Алтайском крае 24 июля столбики термометров покажут +29…+34 гр. В отдельных районах возможны небольшие дожди, грозы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +29…+31 гр. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

25 июля в регионе также возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха составит +28…+33 гр.

В краевой столице температура +30…+32 гр. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В конце дня ожидается кратковременный дождь, гроза.

Катунь24