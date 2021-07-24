Катунь24: Скифский меч после реставрации вернулся в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая

Процесс восстановления занял больше десяти месяцев. Специалисты сделали все для того, чтобы приблизить древнее оружие к первозданному виду.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Скифский меч после реставрации вернулся в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая

После реставрации железо, из которого сделан меч, избавилось от коррозии, а золотые украшения проволокой и аппликациями стали заметны глазу смотрящего. Теперь меч будет располагаться в зале, посвященном скифской и древней культурам Алтая.

В мече около 60 граммов скифского золота 854 пробы. А вес всего меча составляет чуть больше 2 килограммов. Оружие пролежало в земле около 2,5 тысячи лет. Напомним, летом 2008 года меч обнаружил житель Тюменцевского района во время вспашки земли.

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