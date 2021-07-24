Катунь24: Специалист рассказал, как укус комара может довести до больницы

Врач аллерголог-иммунолог Анна Анисимова дала несколько советов, когда после укуса насекомого стоит идти в медучреждение.



Фото: pexels.com

Сами по себе укусы комаров, слепней и других насекомых являются полностью безобидными. Но есть случаи, когда человек очень сильно расчесывает место поражения и заносит инфекцию. В такой ситуации, если есть признаки попадания микробов в рану, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

«Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу», – объяснила Анна Максимова в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать заражения, стоит обработать рану. Так соблазна почесать укус будет меньше.

«Надо использовать охлаждающие повязки, если ничего другого под рукой нет. Если есть доступ к аптечным средствам, то на укус можно наложить всевозможные гели с охлаждающим эффектом или кремы с антигистаминным эффектом. Средств против зуда существует достаточно большое количество», – добавил врач.

Катунь24