Катунь24: Спустя год карантина Барнаульский дом-интернат возвращается к привычному режиму работы

Для безопасности здоровья постояльцы больше 200 человек находились в изоляции. Теперь медицинскую помощь им могут оказывать волонтеры-медики.

Embedded video for Спустя год карантина Барнаульский дом-интернат возвращается к привычному режиму работы

Карина Семина — волонтер-медик, учится на 6 курсе в Алтайском медуниверситете. Будущий офтальмолог занимается добровольчеством. В Барнаульском доме-интернате она совмещает волонтерство и набирается опыта в профессии.

В волонтеры-медики идут и те, кто только начинает свой путь в профессии. Мария Марчукова только в этом году поступает в медицинский университет, а уже вступила в ряды добровольцев.

Почти год интернат для пожилых людей был закрыт на карантин, поэтому постояльцы не могли получить консультации узких специалистов. Волонтеры решили эту проблему.

Практически все пациенты проживают здесь постоянно, поэтому помощь волонтеров нужна всегда. Всего в крае больше трех тысяч волонтеров-медиков, и их работа не заканчивается оказанием медицинской помощи, для постояльцев они проводят игры и спортивные занятия.

Катунь24