ГОРНЯК22 24.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Следственный комитет опроверг информацию о невменяемости казанского стрелка

Горняк22
16 часов Ago

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.

Фото: pexels.com

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена», — сообщают в ведомстве.

Напомним, 21 июля 2021 года «Газета ОНК» сообщила, что Ильназа Галявиева признали невменяемым на момент совершения  массового убийства в казанской школе.

Еще по теме: 11 мая 2021 года в Казани в школе № 175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу и убил 9 человек: семь детей и 2 учителей. Сейчас убийца находится под стражей. 

Катунь24

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