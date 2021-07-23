Катунь24: Следственный комитет опроверг информацию о невменяемости казанского стрелка
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК России.
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«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, еще не завершена», — сообщают в ведомстве.
Напомним, 21 июля 2021 года «Газета ОНК» сообщила, что Ильназа Галявиева признали невменяемым на момент совершения массового убийства в казанской школе.
Еще по теме: 11 мая 2021 года в Казани в школе № 175 Ильназ Галявиев открыл стрельбу и убил 9 человек: семь детей и 2 учителей. Сейчас убийца находится под стражей.