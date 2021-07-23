Катунь24: Студенты Алтайского медуниверситета сообщили о недопуске на учёбу без прививки от COVID-19

Как отметили студенты АГМУ в беседе с журналистами katun24.ru, официального приказа не выходило. В пресс-службе вуза пока не комментируют информацию.

Учащиеся Алтайского государственного медицинского университета рассказали журналистам краевых СМИ, что в их учебные группы поступила информация о недопуске в общежитие, а также в учебные корпуса университета без наличия прививки от COVID-19. При этом, по информации студентов, подчеркнули, что меры имеют рекомендательный характер.

«Решением штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией АГМУ определено: уклоняющиеся без уважительной причины (медотвод) не будут допущены к очному обучению, практикам, не будут заселены в общежитие. Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации», – указано в тексте. Скриншот сообщения имеется в распоряжении редакции.

Старостам необходимо собрать документы, подтверждающие вакцинирование: справки о прививке, перенесенной болезни или о медицинском отводе. При отсутствии этого вход и пребывание в вузе, как уточнили студенты, будет им запрещен.

На сайте АГМУ обновляется информация о дате организованной для студентов и сотрудников вуза вакцинации. Информация о том, что прививка необходима заселяющимся в общежитие, опубликована там же в новости от 2 июля 2021 года. Ранее, 19 июля 2021 года, пресс-служба вуза прокомментировала данное объявление на сайте, отметив, что официального приказа на момент публикации нет.

Катунь24