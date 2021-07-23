Катунь24: Сибирская Жар-птица: загоревшаяся ворона спалила лес в Алтайском крае

Пожарные уточняют, что именно она стала причиной одного из лесных пожаров.

Фото: Министерство природы Алтайского края

Огонь заметили в районе Озерно-Кузнецовского участкового лесничества Угловского района. Когда специалисты прибыли на место пожара, они обнаружили около опоры линии электропередач разбитый изолятор и обуглившееся тело птицы.

Пожарные заключили, что между проводом и опорой произошло замыкание, когда туда села ворона. После она упала на траву, которая воспламенилась от погибшей птицы.

Как уточнили в Министерстве природы Алтайского края, с начала пожароопасного сезона на территории Ракитовского лесничества, в которое входит Озерно-Кузнецовское участковое лесничество, ликвидировано 13 лесных пожаров на общей площади 12,04 га. Самая распространенная причина возгораний – грозовые разряды. Из-за грозы произошло 10 лесных пожаров, в 2-х случаях возгорание произошло по вине граждан.

Больше всего пожаров, по данным ведомства, произошло из-за гроз – 175. На 18 территориях огонь перешел с земель иных категорий (земли с/х назначений, муниципальных образований, линейных объектов и др.), в 1 случае огонь перешел с территории соседнего субъекта РФ. По вине человека за 2021 год в Алтайском крае произошло уже 124 пожара.

Катунь24