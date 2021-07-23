Катунь24: Сибирячки напали на медсестру с требованием сделать тест на коронавирус
Полиция проводит проверку.
Фото: pixabay.com
В Красноярске женщина напала на медсестру, потому что та решила не делать ПЦР-тест на коронавирус. Конфликт произошёл вчера, 21 июля 2021 года, в одном из домов Свердловского района.
Врачи приехали к заболевшей коронавирусом женщине, чтобы сделать второй мазок для теста. В квартире в этот момент была её мама. Та сказала, что неважно себя чувствует, и попросила заодно провести тест и для неё. Медсестра отказала, объяснив это тем, что у них существует регламент и просто так тесты бесплатно не делают.
Такой ответ женщине не понравился, и она напала на медика. В итоге медсестра получила травмы, а у одной из женщин разбился телефон.
Обе стороны обратились в полицию.
Правоохранители начали проверку, а медработнику дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, сообщили в региональном управлении МВД.