Катунь24: Сибирячки напали на медсестру с требованием сделать тест на коронавирус

Полиция проводит проверку.

Фото: pixabay.com

В Красноярске женщина напала на медсестру, потому что та решила не делать ПЦР-тест на коронавирус. Конфликт произошёл вчера, 21 июля 2021 года, в одном из домов Свердловского района.

Врачи приехали к заболевшей коронавирусом женщине, чтобы сделать второй мазок для теста. В квартире в этот момент была её мама. Та сказала, что неважно себя чувствует, и попросила заодно провести тест и для неё. Медсестра отказала, объяснив это тем, что у них существует регламент и просто так тесты бесплатно не делают.

Такой ответ женщине не понравился, и она напала на медика. В итоге медсестра получила травмы, а у одной из женщин разбился телефон.

Обе стороны обратились в полицию.

Правоохранители начали проверку, а медработнику дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24