ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Шокирующие кадры: в Китае затопило метро. Есть погибшие

Горняк22
11 часов Ago

Из затопленного тоннеля сотрудники метрополитена эвакуировали  500 человек.

Фото: Скриншот из видео в Twitter Insider Paper

В городе Чжэнчжоу дожди затопили тоннели метро. Прямо в вагоне люди оказались в опасной ловушке по пояс в воде.

На кадрах видео видно, как вода заполнила вагон больше чем наполовину. Из-за разгула стихии погибли 12 человек, ещё пятеро пострадали, говорится в социальной сети Weibo. Многие, чтобы спастись, были вынуждены идти по тоннелю пешком.

Инцидент произошёл вчера, 20 июля 2021 года, в 18:00 по местному времени. Движение в городских электричках в этот вечер также остановили. Многие жители из-за наводнения не смогли попасть домой.

Отметим, за час в столице провинции Хэнань выпало больше 200 миллиметров осадков.

 

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22: Барнаульский предприниматель купил ДК Моторостроителей за 50,3 млн рублей

Горняк22
11 часов Ago
ДК "Моторостроителей" Фото: Виталий Барабаш В апреле Антон Переверзев уже купил в Барнауле бывший магазин "28 апельсинов" и развлекательный центр. А в мае претендовал на особняк "Русский чай" Барнаульский...

Читать по теме:

ВТОПЕ: