Катунь24: Шокирующие кадры: в Китае затопило метро. Есть погибшие

Из затопленного тоннеля сотрудники метрополитена эвакуировали 500 человек.

Фото: Скриншот из видео в Twitter Insider Paper

В городе Чжэнчжоу дожди затопили тоннели метро. Прямо в вагоне люди оказались в опасной ловушке по пояс в воде.

BREAKING — Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

На кадрах видео видно, как вода заполнила вагон больше чем наполовину. Из-за разгула стихии погибли 12 человек, ещё пятеро пострадали, говорится в социальной сети Weibo. Многие, чтобы спастись, были вынуждены идти по тоннелю пешком.

Инцидент произошёл вчера, 20 июля 2021 года, в 18:00 по местному времени. Движение в городских электричках в этот вечер также остановили. Многие жители из-за наводнения не смогли попасть домой.

Отметим, за час в столице провинции Хэнань выпало больше 200 миллиметров осадков.

Катунь24