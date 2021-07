Катунь24: Шокирующие кадры: в Китае затопило метро. Есть погибшие

Из затопленного тоннеля сотрудники метрополитена эвакуировали 500 человек.

Фото: Скриншот из видео в Twitter Insider Paper

В городе Чжэнчжоу дожди затопили тоннели метро. Прямо в вагоне люди оказались в опасной ловушке по пояс в воде.

BREAKING — Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021