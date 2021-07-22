Катунь24: Шокирующие кадры: в Китае затопило метро. Есть погибшие
Из затопленного тоннеля сотрудники метрополитена эвакуировали 500 человек.
Фото: Скриншот из видео в Twitter Insider Paper
В городе Чжэнчжоу дожди затопили тоннели метро. Прямо в вагоне люди оказались в опасной ловушке по пояс в воде.
BREAKING — Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021
На кадрах видео видно, как вода заполнила вагон больше чем наполовину. Из-за разгула стихии погибли 12 человек, ещё пятеро пострадали, говорится в социальной сети Weibo. Многие, чтобы спастись, были вынуждены идти по тоннелю пешком.
Инцидент произошёл вчера, 20 июля 2021 года, в 18:00 по местному времени. Движение в городских электричках в этот вечер также остановили. Многие жители из-за наводнения не смогли попасть домой.
Отметим, за час в столице провинции Хэнань выпало больше 200 миллиметров осадков.