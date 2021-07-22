Катунь24: Система видеонаблюдения на выборах в сентябре будет работать во всех помещениях в Алтайском крае

Руководитель информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края Юрий Сидоров рассказал, что на выборах депутатов Госдумы и АКЗС видеонаблюдение будет работать во всех помещениях, где будут принимать документацию и подводить итоги голосования.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Система видеонаблюдения на выборах в сентябре будет работать во всех помещениях в Алтайском крае

767 камер видеонаблюдения будут работать в дни проведения голосования 17, 18 и 19 сентября. На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается почти 1 800 000 людей, обладающих избирательным правом.

Больше всего избирателей зарегистрировано в Барнауле, затем идет Бийск, Рубцовск, Новоалтайск и Первомайский район.

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