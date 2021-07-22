Катунь24: Система видеонаблюдения на выборах в сентябре будет работать во всех помещениях в Алтайском крае
Руководитель информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края Юрий Сидоров рассказал, что на выборах депутатов Госдумы и АКЗС видеонаблюдение будет работать во всех помещениях, где будут принимать документацию и подводить итоги голосования.
Фото: Катунь 24
767 камер видеонаблюдения будут работать в дни проведения голосования 17, 18 и 19 сентября. На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается почти 1 800 000 людей, обладающих избирательным правом.
Больше всего избирателей зарегистрировано в Барнауле, затем идет Бийск, Рубцовск, Новоалтайск и Первомайский район.