Катунь24: Священник из Барнаула высказался об опасности однополых браков

Барнаульский православный священник Александр Микушин выложил в социальной сети TikTok видео, где в виде притчи высказался о ситуации с требованием Европейского суда по правам человека разрешить в России однополые браки.

Фото: pixabay.com

«Могу сказать только одно: жило-было у царя три сына. И решил он старшего сына женить на среднем, среднего на младшем, а младшего на старшем. Тут и сказке конец, и роду царскому…» — сказал Микушин.

Ранее блогер-фермер Джастас Уолкер по прозвищу Весёлый молочник, американец, обосновавшийся несколько лет назад в Алтайском крае, также выразил свое мнение на этот счет. В своем Instagram он написал, что если относиться к семье с библейской точки зрения, то это союз мужчины и женщины. Мирское же понимание семьи – это просто двое людей, живущих вместе.

«Эта идея существует как оплот около ста лет, – написал Уолкер, – и её логический вывод – это та бредятина, которая происходит уже по всему миру… Люди, которые хотят сочетать однополые браки, и тому подобное».

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека решил обязать Россию официально признавать однополые браки. По мнению суда, отказывая в этом россиянам, Россия нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В Госдуме РФ на это ответили категорическим отказом.

«Все члены Совета Государственной Думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам «ценностей». Мы не будем исполнять решение, противоречащее Конституции», — рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Союз между мужчиной и женщиной» – именно так обозначает понятие брака Конституция России. Интересно, что в единой, казалось бы, Европе не существует единого стандарта и подхода к регистрации однополых браков. Юридически регистрировать их разрешено только в 16 странах Европы из более чем 50.

Катунь24