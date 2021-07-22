Катунь24: Сибиряк поджег автомобиль соседки из-за мести

Инцидент произошел в Кемерове 20 июля 2021 года.



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По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, автомобиль «Дайхатсу-Мира» 36-летней женщины загорелся ночью. На вызов оператвно прибыли сотрудники полиции. Пострадавшая к этому времени уже смогла самостоятельно потушить огонь. Полиция установила, что причиной возгорания автомобиля стал поджог.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний сосед потерпевшей. Полицейские выяснили, что между ним и женщиной часто происходили конфликты. В этот раз злоумышленник дождался ночи и из чувства мести поджег машину соседки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

Катунь24