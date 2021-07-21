Катунь24: Семейная пара из алтайского села прославилась на всю страну в TikTok

Превратили сельский быт в популярный контент. У аккаунта Андрея и Людмилы Лунёвых 137 тысяч подписчиков в социальной сети TikTok. Пара живёт в селе Макарьевка Топчихинского района, ведёт своё хозяйство, нянчится с внуками и рассказывает о своей жизни в видеороликах. Чем семья привлекла зрителей со всей страны, узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Семейная пара из алтайского села прославилась на всю страну в TikTok

Супруги все делают вместе. Обкатывают новый лодочный мотор, вместе рыбачат. Даже работают в одной воинской части. Он — гражданский пожарный, она — в сторожевой охране. В свободное от смен время занимаются огородом, нянчат внуков. У супругов две дочери.

Все на участке автоматизировано: дровокол, поилки и кормушки для птиц. Чтобы не тратить время на ощипывание куриц и уток, собрали перощипальную машину. Андрей называет свои разработки поделками. О них и рассказывает подписчикам в TikTok.

Практически все на участке построил Андрей Лунёв. От дома и коптильни для мяса до тротуарной плитки и забора. Супруги получили образование инженеров-гидротехников. Еще со школьных времен учились создавать все своими руками. Оказалось, таких мастеров в TikTok мало, аудиторию собрали быстро.

Мастером на все руки не рождаются, а становятся: так Андрей читает много технической литературы. Из нее узнает, как воплотить задумки в жизнь. Детали для них не всегда в шаговой доступности: выписывает из других городов и даже стран.

Теперь Лунёвы — местные знаменитости в районе. Своей задачей Андрей считает настраивать молодежь на позитив. Секрет успеха, по его мнению, прост: показывать жизнь такой, какая она есть. С первого дубля.

Катунь24