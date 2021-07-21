Катунь24: Шуруповёрт, дрель и кроссовки: в Белокурихе задержали мужчину, ограбившего столярный цех

Общая сумма похищенных предметов составила 50 000 рублей.

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Об ограблении сообщил в полицию местный житель. Он рассказал, что ночью из столярного цеха неизвестные похитили инструменты: шуруповерт, шлифовальную машину и дрель. Кроме того, потерпевший также уточнил, что пропали ношеные кроссовки.

Подозреваемого задержали в тот же день. Предварительно было установлено, что он сделал отверстие в стене металлическим прутом, который нашел около здания. После этого просунул через него руку и открыл дверь. Проникнув внутрь, он вынес инструменты, часть из которых спрятал в растущих неподалеку кустах, а часть забрал домой. Украденные кроссовки были надеты на нём во время задержания, сообщает региональное МВД.

Против похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Катунь24