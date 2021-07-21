Катунь24: СМИ: подозреваемый в убийстве и сожжении алтайского полицейского рассказал о мотивах преступления

Как сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанный уточнил, что хотел «отомстить за перевоспитание».

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Напомним, 15 июля неподалеку от поселка Гоньба в сожженной машине правоохранители обнаружили тело участкового Владислава Неудахина. В убийстве подозревают 57-летнего рецидивиста Владимира Шедова, к которому 14 июля Неудахин приехал, чтобы вручить повестку.

По информации источника Life, задержанный пояснил, что в феврале 2021 года погибший полицейский вместе с напарником якобы злоупотребляли своими полномочиями при допросе. При встрече накануне убийства, 14 июля 2021 года, во время разговора полицейский напомнил задержанному о ранних встречах, после чего тот решил отомстить ему.

О Владимире Шедове известно, что мужчина уже был осужден за убийства: в 90-е годы — двух человек и в 2000-е до смерти забил кочергой собственную тещу. Последний срок отбывал в лечебно-исправительном учреждении № 1 в Барнауле. По факту трагедии возбуждено два уголовных дела: по статье 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Наказание — лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. А также по ст. 105 — убийство, за которое грозит от восьми до 20 лет.

Катунь24