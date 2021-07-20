ГОРНЯК22 20.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Смертность от наркотиков в России выросла за год на 60 %

Горняк22
11 часов Ago

Такие данные приводит Росстат.

Фото: pixabay.com

От проблем с наркотиками в 2020 году умерли 7316 человек, годом ранее — 4569 человек. С 2016 по 2018 год этот показатель не превышал 4,8 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В категорию смертности от злоупотребления наркотиками ведомство включило:

  • умерших от психических расстройств,
  • умерших от случайного отравления веществами или галлюциногенами,
  • гибель того же характера по неопределённым причинам.

Всего от внешних причин в стране в 2020 году умерли почти 139,6 тысячи человек. Таким образом, на долю наркотиков приходится 5,2 %.

Катунь24

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