Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в ближайшие дни

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня в регионе ожидаются дожди и грозы, в некоторых районах возможен град.

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20 июля в крае столбики термометров покажут +24…+29 гр. По югу и востоку возможны небольшие дожди, грозы, при грозах умеренные дожди. Утром туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит +25….+27 гр. Преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

21 июля в регионе воздух прогреется до +25…+30 гр. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице в начале дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура +26…+28 гр.

22 июля в Алтайском крае ожидаются небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +26…+31 гр.

В Барнауле преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +27…+29 гр. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Катунь24