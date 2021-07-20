Катунь24: Скрывался 28 лет: убийца сторожа алтайского вуза всё же отправится в тюрьму

Сам обвиняемый свою вину не признавал.

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В июне 1993 года сторож охраняла учебный корпус Алтайского государственного института культуры. Вечером женщина увидела в здании пьяного студента. Она попросила его покинуть учебное заведение и сказала, что расскажет об инциденте руководству института. Тогда мужчина достал нож и молоток и нанес женщине не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От травм 61-летняя женщина скончалась на месте.

Во время расследования уголовного дела студент скрылся от органов предварительного следствия. Его объявили в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение все же удалось установить.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24