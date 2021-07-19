Катунь24: Сысоев день: традиции и приметы на 19 июля

19 июля Православная церковь почитает память монаха-отшельника и последователя Антония Великого – Сисоя Великого. По происхождению христианский святой был коптом, жил в пещере, расположенной в Египетской пустыне. До него здесь проживал преподобный Антоний. Сисой учил смирению и верил в милосердие Господа. Он считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Бог в течение трёх дней примет его покаяние.

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Однажды Сисой воскресил умершего. По легенде, мужчина со своим сыном шли к Сисою, чтобы получить благословение, но по пути мальчик умер. Отец решил не отступать от своей цели и продолжил путь. Он с верой принес сына к старцу. Войдя в пещеру он, с сыном на руках, пал перед монахом на колени. Получив благословение, мужчина встал и оставил сына у ног старца. Сисой, думая, что мальчик жив, попросил его встать и выйти из кельи. Парень действительно поднялся и вышел к своему отцу. Пораженный до глубин души мужчина направился к старцу и рассказал ему о том, что произошло. Ученики Сисоя попросил отца никому не рассказывать о случившемся, пока старец жив.

Сисой Великий умер в 429 году в окружении своих учеников. Перед самой смертью лицо старца просияло. Он сказал ученикам, что увидел ангелов, святых пророков и Господа.

Ещё в этот день Церковь вспоминает священномученика Ермия и других мучеников, пострадавших вместе с ним за веру во Христа в III веке.

Традиции и обычаи

В народе святой Сисой почитался как покровитель земледельцев. День его памяти обычно отличался сильными росами. Считается, что роса 19 июля даёт птицам, зверям и людям силы и здоровье, а туманы – живительную влагу природе и силу растениям.

Пришел Сысой – ходи по траве босой.

В этот день старались пораньше встать и пройтись босиком по росе. Верили, что это поможет укрепить здоровье и избавиться от недугов. После прогулки ноги не обтирали, а надевали теплые сухие носки, обувались и ходили так какое-то время.

В старину верили, что Сысой всю свою силу отдает природе, питает растения и насылает туманы, которые поят хлеба. Поэтому крестьяне 19 июля молились святому покровителю дня, прося его послать хороший урожай.

Наши пращуры на Сысоя чистили погреба, готовя их к первым урожаям. Обычно уборкой занимался хозяин дома, чтобы обезопасить свою жену и дочерей от встречи со злым домашним духом – подполяником. Согласно поверьям, жил этот дух в подполье и никогда не выходил на улицу. По отношению к человеку он вёл себя агрессивно и только хозяин дома мог с ним справиться. Особенно подполяник не любил молодых девушек за их весёлый нрав. Существовала легенда, что нечистый дух забирает к себе девиц, проклятых матерями, и приживает с ними детей.

Сысой и Еремей – ещё одно название этой даты в народном месяцеслове. Праздников Еремея в году было семь. Обычно они совпадали с началом каких-либо полевых работ. Потому и говорили в народе: «Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скриды убирать».

Приметы и поверья

Наши предки по месяцу определяли погоду на ближайшие дни:

если он зеленоватый, то скоро начнутся дожди;

если большой и в тумане, то грядёт похолодание;

белый и блестящий месяц – к холодной погоде без осадков.

Из примет этого дня можно выделить следующие:

Листья пожелтели – к ранней осени и зиме. Желтые облака – к дождю. Чтобы весь год быть здоровым, нужно утром пройтись босиком по росе. В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершиться провалом. Проблемы, возникшие 19 июля, скоро разрешатся сами собой.

Человек, появившийся на свет 19 июля, будет всю жизнь плыть по течению. В качестве талисмана ему следует носить циркон.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24