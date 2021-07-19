Катунь24: Сорок лет в профессии. Сортировщик кокса на алтайском заводе получит звание «Заслуженный металлург Российской федерации»

День металлурга отмечают в России 18 июля. К этой дате журналисты телеканала узнали, как проходит день сортировщика кокса — угольной продукции для выпуска стали.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сорок лет в профессии. Сортировщик кокса на алтайском заводе получит звание «Заслуженный металлург Российской федерации»

Владимир Слезов в отрасли около 40 лет. Трудится на заринском коксохимическом заводе со дня его основания. Владимир — металлург высшего пятого разряда, бригадир в коксовом цехе, знает все о сортировке этой продукции для выпуска стали. Работает на заринском коксохимическом заводе вот уже 40 лет, со дня его основания. Вспоминает: тогда приходилось учиться методом проб и ошибок – о производстве топлива в Алтайском крае тогда знали мало.

Коксовый пирог — это топливный материал. Его получают из измельченного угля разных видов. Запекают в печах при температуре больше 1000 градусов. Охлаждают в тушильной башне и высыпают на рампу, а затем на конвейерную ленту. Работа Владимира СлезОва начинается на этапе сортировки кокса по фракциям.

От конвейера до погрузки готового материала в вагоны – этот этап контролирует Владимир. Если произошла поломка, оператор звонит коксохимику. Владимир следит за состоянием оборудования, чинит. Его смена длится 12 часов.

«На данном этапе я должен контролировать поставку вагонов порожних, чтобы забирали груженые вагоны. Следить за качеством кокса, потому как я здесь старший, спрашивают с меня», – рассказывает сортировщик кокса на коксохимическом заводе Владимир Слезов.

Владимир – не единственный из семьи трудится на коксохимическом заводе. Его сын пришел работать сюда в 18 лет, сразу после школы.

В 2021 году кандидатуру Владимира Слезова утвердили на получение звания «Заслуженный металлург Российской федерации» – это высшая награда в этой сфере.

Катунь24