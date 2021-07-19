Катунь24: Судовладельцев Алтайского края проверили на алкотестерах

В Алтайском крае с 25 июля 2021 года в крае проходит акция «Трезвый судоводитель». Водоемы региона патрулируют сотрудники полиции и транспортной прокуратуры.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В эти выходные, в субботу и воскресенье 17 и 18 июля 2021 года, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам дежурили на Оби в окрестностях Барнаула, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Специалисты проверяли все лодки и катера, оценивали состояния суден. Также они контролирвали несанкционированные места для купания, общались с отдыхающими и вручали им памятки о безопасном поведении на воде. Кроме того, одна из важных целей рейдов – выявление случаев управления маломерными судами водителями в состоянии алкогольного опьянения.э

«У нас есть специальное оборудование – алкотестер. Мы можем продиагностировать любого судоводителя, составить административный материал и отправить его в мировой суд для принятия решения о лишении права управления судном и наложении административного штрафа», – рассказал государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского инспекторского отделения центра ГИМС Анатолий Катаев.

Катунь24