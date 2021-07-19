Катунь24: Соцсети: жители Белокурихи рассказали, что в квартире жилого дома создали обсерватор для ковид-больных

Об этом сообщают подписчики паблика «Barnaul22».

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Как рассказала Анна Гладова, 16 июля 2021 года девушка приехала с детьми к родителям в Белокуриху. Она узнала, что в доме по улице Советская, 6 прямо в квартире открыли обсерватор. Якобы один из местных санаториев помещает туда гостей, у которых был выявлен коронавирус. Также жильцы часто замечают как к квартире приезжает скорая.

«Ковидные, после отъезда скорой от подъезда, спокойно спустились и пошли гулять по Белокурихе без масок (они нам встретились на выходе из лифта). Вызвали полицию, но они отказались даже к этой двери подходить, т.к. у них дети и семьи. Звонили в 112 — отказались принимать меры», — говорит Анна Гладилова.

Местные жители планируют обратится в прокуратуру и выяснить, законна ли данная обсервация.

Катунь24