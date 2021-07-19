Катунь24: Сделал себе подарок: житель Алтайского края украл инструменты у соседки накануне своего дня рождения

Инцидент произошел 15 июля 2021 года в Тальменском районе.

Фото: pexels.com

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина 1988 года рождения подъехал к дому односельчанки и гвоздодером сломал замок на гараже. Он вынес оттуда: болгарку, лобзик, шуруповерт, электрические рубанок и двигатель, гаечные ключи и две десятилитровые канистры с бензином. Загрузил все в машину и покинул место преступления.

Женщина обнаружила кражу утром и сразу же обратилась в полицию. В этот же день сотрудники полиции нашли нарушителя и украденные вещи под крыльцом его дома. Известно, что кражу мужчина совершил в канун своего дня рождения.

Обвиняемый полностью признал свою вину. «Подарки» сотрудники полиции уже вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

Катунь24