Катунь24: Специалист рассказал, чем нельзя завтракать в жаркую погоду

Врач-диетолог Нурия Дианова объяснила, что не всякая крупа подойдет для употребления в жару.

Фото: pexels.com

Так как в некоторых районах России сохраняется жаркая погода, специалист решил посоветовать жителям страны поменять свой рацион. Она отметила, что человек при высокой температуре воздуха нуждается в другом количестве пищи.

«В условиях жары есть такой своеобразный момент, что вам может захотеться есть опять, но еда «не полезет», – отметила диетолог Нурия Дианова в интервью Радио Sputnik.

Манная каша, например, очень быстро усваивается организмом. По ее словам, любая другая крупа перерабатывается чуть медленнее и дольше насыщает человека. Выбрав крупу для каши, стоит отказаться от использования молока, во время ее приготовления, добавил специалист.

«Летом всегда есть риск, что каша на молоке испортится быстрее, чем каша на воде», – уточнила она.

Лучшим вариантом каши в жаркую погоду станет крупа на воде с добавлением фруктов и ягод.

Катунь24