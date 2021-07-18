Катунь24: Специалист рассказал, что можно узнать по штрих-коду товара

С помощью штрихового кода на упаковке товара можно узнать о нем много полезной информации. Например, проверить на подлинность и узнать, когда и где его произвели.

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Каждое предприятие имеет уникальный номер, который обязательно указывают в штрих-кодах.

«Существуют европейские и американские штрих-коды. К примеру, EAN — это Европейский стандарт штрих-кода, которым кодируют идентификатор товара и производителя. Этот код называют надмножеством американского стандарта UPC», — рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

Она отметила, что первые три цифры в коде обозначают страну-производителя, следующие три-пять — код предприятия, еще четыре-пять – код товара. Последняя цифра является контрольной. Сканер, считывая штрих-код, по определенному алгоритму с помощью нее определяет подлинность товара.

Несовпадение страны на упаковке и в штрих-коде может говорить о том, что перед вами подделка, пояснила специалист. Но не всегда.

«Дело в том, что у производителя может быть несколько заводов производства товара в разных странах. Кроме того, производитель мог зарегистрировать штрих-код в той стране, куда он чаще всего отгружает товар», — подчеркнула Храмова.

Катунь24