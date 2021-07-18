Катунь24: Смертельное ДТП произошло в Рубцовске возле магазина
Серьёзная авария произошла сегодня утром, 17 июля 2021 года, на пересечении улицы Пролетарской и переулка Гражданского.
Фото: Инцидент Рубцовск
Водитель микроавтобуса въехал в угол магазина.
«Влетел в ямку на Гражданском, видимо, что-то повредил в подвеске, откинуло и прямо в стену магазина Мария-Ра», — сообщил участник паблика «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте».
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.