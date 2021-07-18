ГОРНЯК22 18.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Смертельное ДТП произошло в Рубцовске возле магазина

Горняк22
8 часов Ago

Серьёзная авария произошла сегодня утром, 17 июля 2021 года, на пересечении улицы Пролетарской и переулка Гражданского.

Фото: Инцидент Рубцовск

Водитель микроавтобуса въехал в угол магазина.

«Влетел в ямку на Гражданском, видимо, что-то повредил в подвеске, откинуло и прямо в стену магазина Мария-Ра», — сообщил участник паблика «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте».

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Катунь24

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