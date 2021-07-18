Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 17-18 июля 2021 года в регионе возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +24…+29.

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В Алтайском крае 17 июля столбики термометров покажут +24…+29 гр. В отдельных районах возможны небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +26…+28 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

18 июля в регионе также возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха составит +24…+29 гр.

В краевой столице температура +25…+27 гр. Ветер юго-западный 6-11 м/с. В конце дня ожидается кратковременный дождь, гроза.

Катунь24