Катунь24: Стали известны подробности аварии у ЦУМа в Барнауле

Сегодня, 16 июля 2021 года, по информации очевидцев, там сбили девушку. В ГИБДД уточнили детали происшествия, сообщает «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

Инцидент произошел в районе дома № 55 на проспекте Ленина. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что женщина, 1985 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Getz, сбила двух пешеходов, идущих через дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Травмы разной степени тяжести получили женщина, 1983 г. р., и девушка, 2005 года рождения. Их доставили в городскую больницу № 1, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители уточняют все обстоятельства произошедшего.

Катунь24