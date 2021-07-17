Катунь24: Солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса
Борису Горячеву было 49 лет.
Фото: www.arthor.ru
Некролог опубликовали в официальном инстаграм-аккаунте коллектива. Борис Горячев умер от коронавирусной инфекции, с которой боролся на протяжении трех недель.
«Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет… Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее», — говорится в сообщении.
Артист выступал в составе «Хора Турецкого» почти 20 лет. У музыканта остались супруга и двухлетняя дочь.
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