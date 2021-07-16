Катунь24: Семье погибшего барнаульского участкового окажут необходимую помощь

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Напомним, 14 июля 2021 года участковый поехал проверять ранее судимого мужчину. Предварительно известно, что между ними произошел конфликт. Вечером полицейский перестал выходить на связь.

Утром 15 июля 2021 года правоохранители обнаружили сгоревшую машину с телом сотрудника полиции.

Подозреваемого в убийстве уже задержали.

Неудахин Владислав Викторович родился 10 мая 1982 года в селе Демино Заринского района Алтайского края.

В 2002 году проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. В 2005 году пришёл на службу в органы внутренних дел. Более 15 лет прослужил в полиции в качестве участкового уполномоченного.

Владислав Викторович являлся кандидатом в мастера спорта по биатлону.

Его неоднократно поощряло руководство МВД и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Неудахин был представлен к наградам: медалям «За отличие в службе» II и III степени.

У него остались жена и трое детей.

Семье погибшего правоохранители обещали оказать всю необходимую помощь.

Катунь24