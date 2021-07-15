Катунь24: Самка с котятами и самец ирбиса попались в фотоловушки алтайского нацпарка

Самец Юнчи чаще других особей попадал на снимки камер, установленных в Сайлюгемском заповеднике. Самку не идентифицировали, однако сотрудники предполагают, что приходила барсиха Юта.

Фото: Представительство WWF России в Алтае-Саянском экорегионе

«Юнчи «любит фотографироваться» чаще других ирбисов, это лидер по числу попаданий в объективы камер. Юнчи — доминантный самец с обширным индивидуальным участком, который пересекается с владениями других ирбисов, в том числе самки Юты. Возможно, Юнчи имеет отношение к потомству самки», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Самку снежного барса Юту камеры ранее фиксировали с другими выводками в 2018 году. Как установили сотрудники Сайлюгемского нацпарка, котятам снежного барса идёт второй год. Уже скоро они начнут самостоятельную жизнь. Новым особям пока дали рабочие клички.

В представительстве WWF России в Алтае-Саянском экорегионе уточнили, что с января по июнь 2021 года в рамках проекта «По следам снежного барса» эксперты проанализировали 4112 фото и видео автоматических камер. Они получили 425 изображений ирбиса, около 70 % из них были сделаны ночью, потому не всех особей возможно определить.

Снежные барсы прошли перед камерами 53 раза, отдельных особей специалисты определили по пятнам на шкуре. Несколько камер в этом полугодии были повреждены медведями. Так, совсем недавно в фотоловушку «попался» любопытный бурый мишка, который сместил камеру.

Катунь24