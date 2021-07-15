Катунь24: Соцсети: в Барнауле обнаружили труп новорожденного ребенка, который пытались сжечь

Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул», а также в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul.

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы утверждают, что труп ребёнка со следами сожжения обнаружили 12 июля около 12:45 у дома на улице Советской армии, 48а. Как уточняют свидетели в «Инцидент Барнаул», его заметил мужчина, гулявший рядом с этим местом с собакой, и сообщил в полицию.

По информации Telegram-канала, с места происшествия изъяли значимые вещественные доказательства: отпечатки пальцев, следы обуви и ткани, две пластиковые бутылки, жидкость для розжига, стеклянную тару из-под водки, 12 фрагментов полотенца со следами крови.

Свидетели утверждают, что в соседнем доме проживала беременная женщина, у которой недавно пропал живот. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить возможную личность женщины, работая по женским консультациям, уточняет Unusual Crimes Barnaul.

Катунь24