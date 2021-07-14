Катунь24: С куриное яйцо. В селе Алтайского края прошёл крупный град

О природном явлении сообщили очевидцы в Telegram-канале «В курсе 22».

Фото: В курсе 22

Фотографией крупных градин читатели поделились сегодня, 13 июля 2021 года. Они отметили, что по размеру они сопоставимы с куриным яйцом.

Осадки выпали с селе Степное Родинского района. Очевидцы сообщают, что туча идёт в сторону Барнаула.

Град – вид ливневых осадков (дождя) в виде частиц льда. Чаще всего они выпадают именно в округлой форме в виде градин. В основном град появляется в тёплое время года из кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах.

Катунь24