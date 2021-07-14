Катунь24: Студенты Алтайского политеха приняли военную присягу

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором ведется военная подготовка.

Фото: Отдел по связям с общественностью АлтГТУ

Курсанты были приведены к военной присяге в воскресенье, 11 июля 2021 года. Сами сборы проходят с 5 июля по 6 августа 2021 года в воинской части села Топчиха. В них участвуют студенты, будущие офицеры, сержанты и солдаты запаса.

Во время сборов молодые люди на практике осваивают общевойсковые дисциплины, проходят строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также получают практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями, уточнили в отделе по связям с общественностью АлтГТУ.

Катунь24