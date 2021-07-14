Катунь24: Сразу два кандидата, представляющие КПРФ, будут участвовать в выборах в Госдуму по Рубцовскому округу

Документы в качестве самовыдвиженца подал депутат АКЗС от КПРФ Владимир Попов, сообщает Алтайкрайизбирком. 12 июля 2021 года он представил свою кандидатуру для борьбы на выборах по Рубцовскому одномандатному округу.

Фото: Избирательная комиссия Алтайского края

Ранее партия выдвинула на эти выборы руководителя фракции КПРФ в АКЗС, первого секретаря крайкома партии Марию Прусакову. Владимиру Попову будет необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку.

Максимальное количество подписей, которое можно представить в избирательную комиссию, – 15 717 штук.

Выборы в Государственную Думу России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Катунь24