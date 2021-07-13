Катунь24: Специалисты проверили безопасность пляжей в Яровом

С начала купального сезона 2021 сотрудники МЧС и спасатели провели подготовительные мероприятия по обработке дна.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Специалисты проверили безопасность пляжей в Яровом

Собственники четырех пляжей в городе Яровое в обязательном порядке перед встречей гостей проводят водолазное обследование дна. Очищение проходит вручную. При завершении работ частники получают заключение, установленное патрульной службы МЧС России, о возможности начать сезон купания. С обязательным соблюдением всех правил безопасного поведения на воде.

Места для купания на пляже четко разграничены. Также отдельно выделены зоны, где проводят катание посетителей на маломерных судах. За качеством эксплуатации ведут надзор специалисты патрульных служб. Для этого они проводят рейды по акватории озера, ведут разъяснительные беседы с посетителями пляжей, раздают памятки по безопасному нахождению на воде.

«Основные правила нахождения на воде — это в первую очередь купание только в специализированных местах, в данном случае на открытых пляжах, места огорожены буйками, где есть спасательные посты, с обученными спасателями, которые в любой момент могут прийти на помощь», — отметил Николай Харин, государственный инспектор по маломерным судам патрульной службы № 1 Центра ГИМС ГУ по Алтайскому краю.

На территории каждого пляжа установлено по два спасательных пункта. Они работают во время разрешенного времени посещения пляжа с 8 часов утра до 10 часов вечера. Спасатели наблюдают за выполнением посетителями правил посещения пляжей и нахождения на воде.

«Много больных: сердечников, инфарктников, инсультников. Каждые полчаса объявляем, что нельзя долго на солнце находиться. Чтобы панамки, зонтики приобретали», — рассказал спасатель Игорь Крамнюк.

С правилами можно ознакомиться самостоятельно на специальных информационных стендах. Они расположены на территории пляжей вдоль береговой линии около спасательных пунктов.

Катунь24