Катунь24: Сибиряк убил приятеля и скормил его труп собакам

Однако в тюрьму мужчина не попал.

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Страшная история произошла в Братске Иркутской области, сообщили в Падунском районном суде.

Как стало известно, это случилось в конце февраля. Мужчина распивал алкоголь в своем доме вместе со знакомым. В какой-то момент приятели поссорились, и один из них ударил второго ножом. После чего злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он сварил фрагменты трупа и отдал в пищу собакам.

Братчанина поймали в начале апреля. Свою вину он признал.

Суд назначил ему психиатрическую экспертизу, результаты которой показали, что тот невменяем. Теперь мужчина проходит принудительное лечение в психиатрической больнице.

Катунь24