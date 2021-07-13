Катунь24: Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу
Финал Евро-2020 прошел сегодня ночью, 12 июля 2021 года. Команда Италии выиграла сборную Англии в серии пенальти, сообщает Sports.ru.
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Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы по футболу: первый раз они выиграли турнир в 1968 году.
Финал Евро-2020 прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Основное время игры соперников завершилось со счётом 1:1. Первым гол на второй минуте матча забил игрок английской сборной Люк Шоу, на 67 минуте отыгрался итальянец Леонардо Бонуччи. Победителей определила серия пенальти: 3:2 в пользу Италии.
Победа на чемпионате Европы для команды Италии стала 34 выигранным матчем подряд. Кроме того, Джанлуиджи Доннарумму, выигравшего решающую серию пенальти, взяв два ключевых удара, признали лучшим игроком чемпионата.