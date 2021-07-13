Катунь24: Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Финал Евро-2020 прошел сегодня ночью, 12 июля 2021 года. Команда Италии выиграла сборную Англии в серии пенальти, сообщает Sports.ru.

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Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы по футболу: первый раз они выиграли турнир в 1968 году.

Финал Евро-2020 прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Основное время игры соперников завершилось со счётом 1:1. Первым гол на второй минуте матча забил игрок английской сборной Люк Шоу, на 67 минуте отыгрался итальянец Леонардо Бонуччи. Победителей определила серия пенальти: 3:2 в пользу Италии.

Победа на чемпионате Европы для команды Италии стала 34 выигранным матчем подряд. Кроме того, Джанлуиджи Доннарумму, выигравшего решающую серию пенальти, взяв два ключевых удара, признали лучшим игроком чемпионата.

Катунь24