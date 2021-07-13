Катунь24: Советы врача: как в жару меньше потеть

В жару многие сталкиваются с проблемой сильного потоотделения. Это естественный процесс, который защищает наше тело от перегрева, однако он несет с собой некоторые проблемы для граждан. Как бороться с этой бедой, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева.

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Чтобы вас и окружающих не беспокоил сильный запах, необходимо соблюдать все необходимые гигиенические правила, рекомендовала специалист.

В жару стоит утром и вечером принимать душ. После вечернего душа следует использовать антиперспирант, который снижает активность потовых желез за счет хлорида алюминия в составе. Утром используйте дезодорант, он маскирует лишние запахи.

Старайтесь летом носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей.

«Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желез, пот будет выделяться меньше», — пояснила Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Старайтесь избегать в жаркую погоду употребления в пищу специй или алкоголя, они только увеличивают потоотделение.

Имеет значение и одежда, в которой вы ходите: синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, поэтому летом стоит отдать предпочтение натуральным светлым тканям.

Однако если потливость продолжает беспокоить, то стоит обратиться к врачу. Это может быть симптомом какого-то заболевания, заключила Юлия Нагайцева.

Катунь24